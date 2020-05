Diramazione Ravenna, chiusure notturne dello svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto

Sulla Diramazione per Ravenna, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con orario 22:00-6:00, per chi proviene da Ravenna, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 Canale Naviglio, con rientro sulla A14 Bologna-Taranto, alla stazione autostradale di Faenza, per proseguire in direzione di Ancona/Pescara.