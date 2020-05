Carabinieri travolti mentre rilevano incidente a Quattro Castella

Poco dopo le 20.30 di ieri, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Quattro Castella, composta da un Appuntato 38enne e da un Carabiniere 25enne, mentre ultimava i rilievi di un incidente stradale verificatosi lungo la Statale 63-via G. di Vittorio, veniva raggiunta da un’autovettura Mitsubishi Pajero condotta da un 80enne reggiano che, per cause al vaglio della Polizia Stradale, tamponava violentemente l’autovettura dei carabinieri, una Jeep Renegade. A seguito dell’urto, l’autovettura militare travolgeva i militari operanti che erano posizionati nella parte anteriore del mezzo per ultimare i rilievi. Entrambi i militari riportavano lesioni; venivano quindi soccorsi e trasportati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia.

Il mezzo militare al momento dell’incidente era fermo sulla statale con gli indicatori luminosi di direzione e i dispositivi luminosi fissi accesi. Lievemente contuso anche l’80enne che si recava autonomamente presso lo stesso nosocomio. I rilievi stradali sono stati eseguiti dalla polizia stradale di Reggio Emilia. Un militare riportava la frattura dell’anca (per lui prognosi i 30 giorni salvo complicazioni) mentre il collega riportava lievi contusioni.