Rinvenuta senza vita la donna scomparsa ieri

Nella giornata di ieri, intorno alle 17:00 è iniziata la ricerca di una donna di 75 anni, residente a Bologna. I vigili del fuoco hanno perlustrato gli argini del fiume Savena con le squadre metropolitane e i nuclei cinofili, nei dintorni del luogo della scomparsa.

Oggi le ricerche sono riprese in località Brento, in comune di Monzuno nei pressi del sentiero CAI 913, in seguito ad una segnalazione dei Carabinieri forestali che hanno individuato il corpo di una persona in un dirupo scosceso fitto di vegetazione. Ritrovato anche lo zaino che aveva con se. I vigili del fuoco presenti sul campo con la squadra terrestre insieme ai nuclei cinofili hanno lavorato senza sosta, il servizio TAS (topografia applicata al soccorso), il nucleo SAF (speleo alpino fluviale) e l’elicottero dei vigili del fuoco-reparto volo di Bologna. I caschi rossi hanno tagliato parte della vegetazione per l’intervento dei colleghi dell’elicottero per il recupero con l’ausilio di un elisoccorritore verricellato. La persona recuperata e’ stata identificata come la donna scomparsa da ieri e per cui erano subito iniziate le ricerche.

Sul posto oltre al 115 anche i carabinieri e i carabinieri forestali.