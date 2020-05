Per la Festa della Repubblica il sindaco Nasciuti dialoga con Gherardo Colombo

Sarà Gherardo Colombo, noto ex magistrato da alcuni anni ritiratosi a vita privata, l’ospite d’eccezione del Comune di Scandiano in occasione della Festa della Repubblica, il 2 giugno prossimo.

L’ex magistrato, giurista e saggista italiano, divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali la scoperta della Loggia P2, il delitto Giorgio Ambrosoli, Mani pulite, i processi Imi-Sir/Lodo Mondadori/Sme, dialogherà con il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti su temi di grandissima attualità quali il valore della costituzione, il rispetto della libertà in epoca di Coronavirus, la legalità, con un occhio alle grandi inchieste italiane che hanno segnato uno spartiacque per il nostro Paese.

La conversazione andrà in onda a partire dalle 11 sulla pagina Facebook del Comune di Scandiano.

Parallelamente, il sindaco e la giunta consegneranno ai neo diciottenni del territorio una Costituzione della Repubblica Italiana, accompagnata da una lettera firmata dal sindaco nella quale si ricorda l’immenso valore della nostra Carta e il “sistema di diritti e doveri” in essa contenuto.

“Un programma ricco – ha sottolineato il sindaco Nasciuti – con il quale abbiamo voluto celebrare quella che per noi è una festa molto importante, una festa nella quale – a maggior ragione in questo periodo di difficoltà generalizzata per il nostro Paese – è indispensabile riconoscersi”.