Lavori stradali sul territorio fioranese

Domenica 31 maggio piazzale Giovanni Paolo II, davanti al santuario di Fiorano, verrà chiusa al transito e alla sosta, dalle ore 11.00 alle ore 24.00.

Giovedì 4 giugno 2020, per lavori di allaccio alla rete idrica, in via Vittorio Veneto, presso il civico 92, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Saranno sospesi temporaneamente i lavori di ripristino del manto stradale, lungo via Statale Est, via Flumendosa e via Statale Est, tre importanti direttrici di traffico del Comune di Fiorano Modenese.