Il tesserino della stagione venatoria 2019-2020 potrà essere riconsegnato entro il 22 giugno. Lo ha stabilito la Regione Emilia-Romagna in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, posticipando così la scadenza originaria per la riconsegna prevista per il 31 marzo. Per quanto riguarda i nuovi tesserini per il calendario venatorio 2020-21, il ritiro può essere effettuato presso il Comune di Maranello su appuntamento telefonando al numero 0536 240153.



