San Felice sul Panaro: nuova responsabile per il Servizio Assetto e Utilizzo el Territorio del Comune

Il Comune di San Felice sul Panaro ha una nuova responsabile per il Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio. Si tratta dell’ingegner Anna Aragone, sanfeliciana di 37 anni, sposata, due figlie, che già lavorava per il Comune di San Felice sul Panaro e che ha vinto la selezione pubblica effettuata nei giorni scorsi. All’ingegner Aragone, spetterà anche, tra gli altri compiti, quello di proseguire la ricostruzione di San Felice sul Panaro.

L’Amministrazione comunale si complimenta con l’ingegner Aragone per il nuovo, prestigioso incarico, le rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro e ringrazia tutto l’ufficio tecnico e in particola la geometra Lorenza Ferrari che ha diligentemente condotto l’ufficio in attesa della nomina del nuovo responsabile. Anna Aragone, dopo avere lavorato per dieci anni presso il settore infrastrutture di Aeroporto di Bologna spa, era approdata nel 2019 al settore Lavori Pubblici del Comune di San Felice sul Panaro.