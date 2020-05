Sabato mattina lavori sulla Circonvallazione Nord Est

Sarà interrotta per tutta la mattinata di domani, sabato 30 maggio, causa lavori urgenti la circolazione sulla Circonvallazione, immediatamente dopo la rotatoria che porta al cavalcavia Da Verrazzano, in direzione Modena.

I lavori si svolgeranno a partire dalle ore 7 di domani e fino, circa, alle ore 12. Per tutta la durata dell’intervento la circolazione sarà interdetta ed il traffico verrà deviato verso il sottopassaggio di Panorama per poi riprendere via Radici e, da li, tutte le direzioni.