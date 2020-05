Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 30 maggio

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento più compatto solo sui rilievi romagnoli. Nel corso del pomeriggio persistono condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso sulle aree di pianura; addensamenti di tipo cumuliforme sui rilievi centro-occidentale, dove non si esclude la possibilità di qualche locale piovasco sparso. In serata cielo poco nuvoloso, a tratti velato, per il transito di nubi medio-alte. Temperature: minime in diminuzione con valori attorno a 12/13°C nei capoluoghi emiliani, di qualche grado inferiore nelle adiacenti aree rurali, tra 14°C e 16°C sul settore costiero. Massime in aumento: valori prossimi a 21/22°C su costa e Romagna, tra 24°C e 25°C sulla pianura emiliana. Venti: in prevalenza deboli nordorientali, con qualche rinforzo sul mare al mattino ed in serata. Mare: mosso, con moto ondoso in progressiva attenuazione nel tardo pomeriggio-sera.

(Arpae)