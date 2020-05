Orario estivo dei bus in vigore a Bologna dal 1° giugno

Da lunedì prossimo, 1° giugno, con l’entrata in vigore dell’orario estivo dei bus nell’intero bacino di Bologna, saranno intensificate le frequenze delle corse sulle principali linee urbane negli orari di maggior utilizzo del servizio. Ciò consentirà un’ulteriore migliore distribuzione dei carichi e maggiore distanza interpersonale tra i passeggeri.

Attualmente sulla rete di bus del bacino di Bologna i passeggeri si attestano in media tra il 25% e il 30% di quelli di norma registrati in condizioni normali pre-emergenziali, carichi in linea con le nuove capienze dei mezzi, limitate a seconda della tipologia di veicolo e del layout degli spazi interni per garantire l’adeguato distanziamento tra le persone.

Tper, dall’inizio dell’emergenza-Covid, ha adottato e mantenuto attive tutte le misure di igiene e sanificazione quotidiana dei mezzi per offrire la garanzia delle migliori condizioni di viaggio possibili ai propri passeggeri e ha intrapreso un costante monitoraggio su tutte le direttrici: un’attività che ha consentito di calibrare continuamente il servizio nei successivi step emergenziali. Sui collegamenti suburbani ed extraurbani che servono zone industriali e distretti produttivi in orari di spostamenti pendolari vengono effettuate stabilmente ogni giorno oltre 30 “corse-bis” (due bus in servizio allo stesso orario su una linea); si è, inoltre, massimizzato l’utilizzo di bus snodati a maggiore capacità di carico sulle principali linee urbane, collegamenti su cui dal 18 maggio è stata anche intensificata la frequenza delle corse nelle ore di punta, provvedimento che sarà ulteriormente rafforzato dal 1° giugno.

Tutti gli orari dei bus in vigore da lunedì 1° giugno sono consultabili e scaricabili alla sezione “Percorsi e orari” del sito di Tper, www.tper.it, selezionando la linea e la data d’interesse.