Lunedi 1 giugno riapre il Pronto Soccorso di Bazzano

Da lunedì 1 giugno, riprende l’attività del Pronto Soccorso di Bazzano, temporaneamente sospesa lo scorso 2 aprile.

La ripresa dell’attività, a garanzia della sicurezza dei servizi offerti in questa fase della pandemia, è accompagnata da una rinnovata organizzazione degli spazi all’interno del Pronto Soccorso.

In particolare, oltre ad ampliare l’area di attesa, è stata allestita un’ apposita area dove ospitare, per gli accertamenti necessari, i pazienti che accedono con sintomi compatibili a Covid-19.

L’area, accuratamente delimitata dal resto del Pronto Soccorso, è costituita da uno spazio di attesa e da 2 stanze dotate di requisiti di sicurezza avanzati. All’apposita area si accede attraverso un percorso dedicato. Ulteriori interventi, tuttora in corso, consentiranno successivamente di creare un collegamento esterno direttamente all’area di isolamento.

Durante il periodo di sospensione delle attività del Pronto Soccorso è rimasta attiva, sempre presso l’Ospedale di Bazzano, la postazione 118, composta da un’ambulanza (con infermiere ed autista soccorritore) ed un’automedica (con infermiere e medico) attive 24h/24 per gli interventi sul territorio.

Nel Pronto Soccorso di Bazzano diretto da Nicola Binetti, lavorano 12 medici, 28 infermieri, 1 coordinatore infermieristico e 2 operatori socio sanitari. Nel 2019 sono stati visitati oltre 23 mila pazienti.