Formigine: Festa della Repubblica con inaugurazione del parco Rodari di Casinalbo

Quest’anno, la Festa della Repubblica si terrà sempre nella frazione di Casinalbo ma, diversamente dal passato, presso il parco di via Guastalla (dietro la parrocchia) che per l’occasione verrà ufficialmente intitolato a Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita.

Alle 11, si terrà il discorso ufficiale del sindaco Maria Costi. In ottemperanza delle norme anti-contagio, i presenti dovranno indossare la mascherina. Nello spazio antistante il palco dal quale parlerà il sindaco, ci saranno dei segnaposto per osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. La celebrazione sarà comunque trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Formigine per permettere la partecipazione a distanza.

Anche l’ingresso al parco, di quasi 6.000 mq sarà contingentato dai volontari della sicurezza. All’ombra degli alberi bellissimi, alcuni alunni della Scuola Primaria don Milani di Casinalbo leggeranno poesie di Gianni Rodari e l’artista Lorenzo Ricci, accompagnato da fisarmonica, canterà qualcuno dei suoi simpaticissimi brani.

Si tratta del 96° parco sul territorio comunale, e la sua riqualificazione è frutto delle opere di urbanizzazione del comparto denominato “ex Iseo”. Il percorso ciclopedonale collega via Sant’Ambrogio con Via Fiori; oltre 50 parcheggi sono a disposizione dei residenti e dei frequentatori della zona.

In caso di maltempo, la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi. Info: Tel. 059 416219, seg.sindaco@comune.formigine.mo.it.