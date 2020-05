Festa della Repubblica in streaming a Fiorano

Fiorano Modenese festeggerà la Festa della Repubblica il 2 giugno in piazza Ciro Menotti, nel rispetto delle misure di anticovid. I cittadini potranno seguire, dalle ore 11, il corteo delle autorità fino al monumento della piazza e quindi ascoltare il discorso del Sindaco, direttamente in streaming sulla pagina facebook del Comune.

Una modalità di partecipazione virtuale che ha riscosso il gradimento dei fioranesi, in occasione della celebrazione del 25 aprile, con oltre 4.400 visualizzazioni della diretta dell’evento ed oltre 2.200 in differita per il video postato successivamente sulla pagina.

Martedì 2 giugno, terminato il periodo di lockdown, non sarà precluso l’accesso alla piazza, ma sarà necessario mantenere la distanza interpersonale ed evitare assembramenti. La Polizia locale vigilerà sul rispetto delle norme.