Donazione al Comune di Fiorano Modense da parte del Lions Club di Sassuolo

Il Lions Club di Sassuolo ha donato al comune di Fiorano Modenese 70 buoni acquisto per generi alimentari, tramite tessera prepagata da 25 euro l’uno, per famiglie fioranesi in difficoltà economica.

“Sono riconoscente al Lions Club di Sassuolo per l’iniziativa adottata. – ha dichiarato il sindaco Francesco Tosi – Questa fa certamente onore al Club, specialmente in questo periodo di particolare bisogno di una solidarietà diffusa e capillare. Ringrazio anche a nome dei diretti destinatari di questi aiuti alimentari, che vanno ad integrare l’azione che il Comune ed altre associazioni stanno svolgendo per sostenere chi è più in difficoltà. Grazie ancora”.