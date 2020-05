Domenica 31 maggio è la Giornata Mondiale senza Tabacco

L’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia ritiene fondamentale dare evidenza, in collaborazione con Luoghi di Prevenzione – LILT sezione di Reggio Emilia, alla ricorrenza di domenica 31 maggio designata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità quale Giornata Mondiale senza Tabacco.

In ogni edizione viene posto l’accento su un aspetto specifico dei rischi correlati al fumo. Al centro dell’attenzione, quest’anno, sono i giovani e i condizionamenti ai quali sono sottoposti dalle azioni di marketing promosse da industrie che producono sostanze nocive per la salute.

Come sottolinea anche l’Istituto Superiore di Sanità italiano, per decenni l’industria ha impiegato specifiche strategie per attrarre una fascia di popolazione alternativa a quella adulta. Si pone la necessità, oggi, di promuovere una campagna di “de-marketing” in risposta alle diverse tattiche commerciali sistematicamente promosse dalle industrie operanti nel settore del fumo.

A differenza degli altri anni con le iniziative locali “Tutta vita niente fumo!”, in questa edizione non sono previsti appuntamenti pubblici a causa dei limiti imposti dalla diffusione del virus Covid-19. Per questo l’équipe della Struttura di Pneumologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova diretta da Nicola Facciolongo ha voluto diffondere un messaggio di invito a essere il cambiamento che si vuole vedere nel mondo sottolineando che: “Ritrovarsi adesso non è possibile perché un nuovo sconosciuto nemico chiamato Covid ci costringe a rimanere distanti per preservare la nostra salute. Mai come in questo periodo ognuno di noi ha potuto comprendere e sperimentare su se stesso quanto sia responsabile nei comportamenti e nello stile di vita che adotta in quanto ognuno di noi fa parte di una comunità. Spegniamo per 24 ore o per sempre la sigaretta. Forse il cambiamento che tanto ci spaventa potrà regalarci nuove prospettive e nuove vite per scoprire che … tutta vita niente fumo!”.

I sei Centri Antifumo della provincia di Reggio Emilia offrono a chi ne faccia richiesta consulenze per smettere di fumare e trattamenti di gruppo e individuali. Il servizio è completamente gratuito. Per avere informazioni, chiedere un appuntamento e/o iniziare il percorso si invita a scrivere all’indirizzo segreteria@luoghidiprevenzione.it oppure chiamare il numero unico 0522.320655 attivo da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Le sedi dei Centri Antifumo sono a Reggio Emilia, Castelnovo Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio, Scandiano. www.ausl.re.it/centri-antifumo.