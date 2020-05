Riorganizzazione accessi uffici comunali fioranesi e chiusura 1° giugno

Fino a lunedì 1° giugno gli uffici del Comune di Fiorano Modenese continueranno ad essere contattabili dai cittadini solo via mail o tramite telefono. Nella giornata di lunedì 1° giugno, i servizi URP, Tributi, Tari-Ica, Cultura e Sport saranno chiusi e non risponderanno alle chiamate telefoniche, sarà comunque possibile inviare email agli indirizzi reperibili sul sito istituzionale del Comune (www.fiorano.it). Le mail verranno lette da mercoledì 3 giugno, perché il 2 giugno è festa nazionale.

Per quanto riguarda gli uffici demografici, anagrafe canina, economato e cimiteri, il 1° giugno, sarà invece presente un operatore che risponderà alle chiamate telefoniche oltre che alle mail.

Per funerali è possibile contattare dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, il numero 0536 833226 o la mail economato@fiorano.it.

Da mercoledì 3 giugno cambiano le modalità di accesso ai servizi demografici del Comune di Fiorano Modenese, che saranno aperti al pubblico il lunedì, dalle 08.30 alle 13.00, il martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 08.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 08.30 alle 17.00. I cittadini potranno entrare nell’ufficio uno alla volta, fermandosi il tempo strettamente necessario e non oltrepassando i nastri di delimitazione. Nell’attesa del proprio turno occorre mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 mt dagli altri e non formare assembramenti. È obbligatorio l’uso della mascherina e la disinfezione delle mani con il gel a disposizione, prima di entrare nell’ufficio. In caso di febbre o indisposizione non è consentito l’accesso.

Viene privilegiato l’appuntamento, quindi prima di recarsi presso i Servizi Demografici è opportuno contattare telefonicamente o via mail l’ufficio (tel. 0536 833223, anagrafe@fiorano.it, pec demografici@cert.fiorano.it)

Si ricorda che per molte tipologie di pratiche ed atti non è necessario recarsi di persona in ufficio, perché il servizio richiesto potrebbe essere erogabile on line, via mail o pec (ad esempio il rilascio di certificazioni anagrafiche e i cambi di residenza). A questo proposito si invita a consultare il sito del Comune nella sezione ‘Anagrafe e documenti’. Il rilascio delle tessere elettorali è ancora momentaneamente sospeso.