L’Amministrazione comunale informa che lunedì 1 Giugno il Municipio e tutti gli uffici comunali decentrati resteranno chiusi, con due eccezioni: Stato Civile e Polizia Mortuaria, in viale Peruzzi, per le dichiarazioni di morte e le autorizzazioni funebri (aperto dalle 8:00 alle 10:00); e l’Ufficio Commercio/SUAP (Sportello Unico per le Attivita’ Produttive, via Manicardi, 41) su appuntamento chiamando il numero 059/649523.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013