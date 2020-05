Iniziati i lavori nella nuova area attrezzata a Sant’Antonio in Mercadello

Il progetto, presentato alla cittadinanza nell’ottobre 2019 al Palarotary di S.Antonio, costituisce l’esito del percorso “Novità”, la prima edizione del bilancio partecipativo del Comune di Novi di Modena.

Il percorso, attivato in via sperimentale, si è basato su due semplici concetti: 40.000 euro a disposizione e una sola e semplice domanda: come spenderli? Dopo quasi nove mesi e otto incontri con cittadini e associazioni, che spontaneamente hanno preso parte al percorso per un totale di circa settanta persone coinvolte, si è arrivati al traguardo. Riqualificare l’area verde a fianco del Palarotary di S.Antonio con piante, spazi verdi polifunzionali, percorsi e attrezzature ludiche. Un’area dedicata al gioco, allo sport e allo svago che può offrire in autonomia i propri servizi o andare ad ampliare quelli del vicinissimo Palarotary, nel momento in cui viene utilizzato per feste private, eventi pubblici, fiere di paese o corsi.