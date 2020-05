fuocoDalle 11.45 vigili del fuoco impegnati con due squadre per l’incendio di un fienile in via Verdeta a San Prospero. Le fiamme sarebbero partite da una rotoballa presumibilmente a causa del surriscaldamento di un trattore. Il pronto intervento dei caschi rossi ha evitato la propagazione delle fiamme agli adiacenti depositi agricoli. Operazioni ancora in corso, si prevede proseguiranno per alcune ore.



