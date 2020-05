Annullato lo spettacolo di Ficarra e Picone in programma a settembre al Teatro Celebrazioni di Bologna

Friends & Partners comunica che le date del tour Abbiamo fatto… 25 anni di Ficarra e Picone, comprese quelle programmate al Teatro Celebrazioni di Bologna il 15 e il 16 settembre 2020, non possono essere confermate in ragione della situazione dell’emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative. Poiché non sarà possibile riprogrammare nel breve periodo l’intero tour, si è purtroppo proceduto all’annullamento di tutte le date.

”Siamo molto dispiaciuti – dicono Ficarra e Picone – ma speriamo quanto prima di ricollocare questa tournée che abbiamo fortemente voluto”.

I biglietti acquistati saranno convertiti in voucher di pari importo ai sensi del DL 34/2020 ed i voucher così emessi potranno essere utilizzati per l’acquisto di biglietti all’interno di tutti i futuri spettacoli della Friends & Partners entro i successivi 18 mesi. La Friends & Partners, a richiesta pervenuta entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del diciottesimo mese, per favorire lo spettatore, prolungherà la durata del voucher di ulteriori 180 giorni.

Le modalità operative e gestionali per richiedere il voucher sono consultabili su friendsandpartners.it/eventi-rinviati-e-annullati/