Acque termali, approvato all’unanimità del Consiglio ordine del giorno per la valorizzazione del sistema termale del territorio metropolitano

Approvato all’unanimità del Consiglio metropolitano un ordine del giorno per la valorizzazione del sistema termale, proposto dalla consigliera Marta Evangelisti di Uniti dell’Alternativa nella scorsa seduta che ha poi accolto gli emendamenti del gruppo PD presentati in Aula dal consigliere delegato Massimo Gnudi.

Il documento impegna Sindaco e Consiglio metropolitano a chiedere alla Regione di investire per quanto possibile sul turismo termale regionale; a sollecitare il Governo, in tutte le sedi in cui sarà possibile e comunque con l’invio del presente ordine del giorno, ad attuare quante più misure possibili per aiutare le aziende del settore a superare questa crisi sanitaria ed economica; a chiedere alla Regione Emilia-Romagna di regolare la valorizzazione e la promozione del sistema termale emiliano sia come parte integrante dell’offerta sanitaria sia come strumento di attrattività turistica, con una visione unitaria per realizzare politiche di tutela, di salvaguardia e valorizzazione delle risorse termali dei territori, anche portando il tema in seno al Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro;

L’ordine del giorno chiede inoltre che la Città metropolitana si faccia parte attiva con la Regione affinché la Fondazione per la Ricerca Scientifica sviluppi l’attività di ricerca sulle acque termali del territorio ai fini di valutarne le potenzialità per l’aumento delle difese immunitarie dell’apparato respiratorio, della cura dei pazienti post Covid e della prevenzione dei no Covid.

Infine chiede di favorire un graduale ingresso nelle fasi 3 e successive dell’emergenza, quelle che vedranno la riapertura dei Centri Benessere.