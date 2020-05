Lavori di asfaltatura su quattro strade provinciali reggiane

La Provincia di Reggio Emilia informa che, nell’ambito dell’appalto degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, sono iniziati lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali sulla Sp 28 Reggio Emilia-Montecchio che potranno comportare, nei tratti interessati dalle lavorazioni, sensi unici alternati regolati da movieri, con l’introduzione del limite di velocità a 30 km/ora.

Da venerdì 29 maggio analoghi provvedimenti saranno possibili sulla Sp 46 Rolo-Rio Saliceto (in comune di Rio Saliceto), sulla Sp 66 Due Maestà-Arceto -Salvaterra (in comune di Reggio Emilia) e sulla Sp 87 Fogliano-Borzano (in comune di Albinea). Le limitazioni al traffico potranno essere adottate tutti i giorni, dalle ore 8,30 alle ore 18, fino al termine dei lavori.

Per info in tempo reale sulla viabilità e in caso di eventuali emergenze consultare il profilo Twitter della Provincia di Reggio Emilia @ProvinciadiRE.