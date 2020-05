In A13 riaperto, dopo incidente, il tratto tra Villamarzana e Occhiobello

Alle ore 10:00 circa sull’autostrada A13 Bologna – Padova è stato riaperto il tratto, compreso tra Villamarzana e Occhiobello in direzione di Bologna, temporaneamente chiuso in precedenza a causa di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi leggeri e un mezzo pesante e dove una persona è deceduta.

Attualmente, sul luogo dell’evento, il traffico transita su una sola corsia e si registrano 7 km di coda in direzione di Bologna.

Agli utenti diretti verso Bologna si consiglia di uscire a Villamarzana, percorrere la viabilità ordinaria per poi rientrare in autostrada a Occhiobello.



