Covid-19: il Comune ringrazia i Volontari sassolesi della Sicurezza

“Un supporto fondamentale per l’attività dell’Amministrazione: un ringraziamento particolare perché sempre presenti, attivi e propositivi”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani si è rivolto, questa mattina in piazza Garibaldi, ai Vos, i Volontari della Sicurezza, che la Giunta al completo ha voluto incontrare e ringraziare per l’enorme lavoro svolto in questo mesi di emergenza Covid – 19 a servizio dell’intera città.

Il presidio ai mercati, la consegna porta a porta delle mascherine, l’allestimento e la gestione di punti di distribuzione: sono solamente alcuni dei servizi svolti dai Vos dall’inizio dell’emergenza, per tutta la durata del lock down e anche in queste prime settimane di riapertura graduale.

Durante il mese di marzo sono stati 25 i servizi svolti dai Volontari della Sicurezza di Sassuolo per un totale di 165 uomini impiegati, ad aprile sono stati 65 con un totale di 288 volontari impiegati e a maggio, con la graduale riapertura delle attività ed il ripristino dei mercati settimanali, il bilancio conta 133 servizi svolti da 228 volontari.

Nei tre mesi di emergenza Covid -19, quindi, in totale sono stati 223 i servizi svolti che che hanno impiegato 681 volontari, i quali hanno percorso qualcosa come 14.890 km sulle nostre strade.