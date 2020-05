La Fondazione Musica Insieme lancia “Start up! Social Edition”,

A partire da fine maggio 2020, Fondazione Musica Insieme pubblicherà sui suoi canali social e YouTube le interviste raccolte in questi mesi dai giovani artisti e imprenditori under 30 del territorio, offrendo una vetrina ai migliori talenti del mondo dell’arte, ma anche dell’imprenditoria giovanile. La Fondazione Musica Insieme, che grazie ai suoi prestigiosi programmi musicali vanta il maggior numero di abbonati ad una stagione di musica da camera in Italia, si impegna costantemente per la promozione dei più brillanti talenti del panorama nazionale e internazionale, e con la sua nuova iniziativa intende appunto dar voce, in questi mesi in cui proprio lo spettacolo dal vivo è costretto ad un assordante silenzio, a quelli che domani ci auguriamo saranno protagonisti della scena internazionale, auspicando che il mondo saprà risollevarsi da questo momento drammatico con più passione e slancio di sempre.

Condividendo con il Premio Alberghini, sin dalla sua prima edizione, gli obiettivi di promozione e divulgazione delle energie creative emergenti del territorio, Musica Insieme ha inteso invitare a raccontarsi in musica anche alcuni vincitori delle passate edizioni, inviando un breve video dove potranno presentarsi e suonare un brano musicale a loro scelta.

Belinda Gottardi, Sindaca di Castel Maggiore con delega alla Cultura dell’Unione Reno Galliera, esprime «a nome dell’Unione Reno Galliera la più profonda gratitudine a Fondazione Musica Insieme per una iniziativa che contribuisce a far vivere il Premio Alberghini in questa fase così complicata: la rete tra i promotori di cultura, la valorizzazione delle esperienze, non possono che farci guardare con fiducia al futuro e al ritorno alla normalità della pratica artistica e dello spettacolo, trasformando al tempo stesso la crisi di questo periodo in una ulteriore opportunità di conoscenza dei giovani talenti del territorio».

Fra gli Artisti segnalati alla Direzione di Musica Insieme dal M° Cristiano Cremonini, Direttore Artistico del Premio Alberghini, vi sono Enrico Mignani (violoncellista, vincitore in ben due sezioni della III edizione del Premio), Pietro Fresa (pianista, vincitore nella II edizione), Pietro Scimemi (violoncellista, vincitore nella IV edizione) e Matteo Giuliani (compositore, vincitore nella IV edizione). Accanto a loro, sportivi e danzatori come il Duo formato da Andrea Vighi e Chiara Benati, campioni mondiali di danze latinoamericane, youtuber e imprenditori di successo come Andrea Pirillo, Francesca Boni e Alessandro Fier, impegnati tanto nei social quanto nel sociale.

Con l’auspicio di dare un’occasione in più a questi straordinari giovani talenti per promuovere la propria arte, la propria attività, insomma la propria passione, e per credere in un futuro che saprà ascoltarli. Nelle prossime settimane, cercateli sulla pagina Facebook Musica Insieme Bologna, sul profilo Instagram musica_insieme_bologna e sul canale Youtube di Fondazione Musica Insieme!

FONDAZIONE MUSICA INSIEME

Costituitasi nel 1987, Musica Insieme è fra le più importanti società concertistiche italiane. La stagione principale affianca ai massimi interpreti (da Pollini a Barenboim, Brunello, Lupu, Maisky, Zimerman…) i debutti dei migliori talenti. Numerose le altre rassegne volte alla divulgazione della classica, quali: MIA – Musica Insieme in Ateneo, nata nel 1997 in collaborazione con l’Università e rivolta agli studenti; Invito alla Musica, dedicata ai Comuni del territorio metropolitano; Musica per le Scuole, per gli studenti degli istituti superiori; MICO – Musica Insieme COntemporanea / Bologna Modern, dal 2006 vetrina della musica d’oggi, con prime italiane e assolute; Che musica, ragazzi!, quattro incontri gratuiti con i protagonisti della Stagione concertistica, dedicati agli alunni delle primarie e medie. Affiancano i concerti i progetti speciali con i principali artisti, la pubblicazione del magazine bimestrale “MI”, i viaggi culturali nelle più importanti capitali della musica e una App gratuita per essere sempre aggiornati sulle numerose attività di Musica Insieme.

PREMIO GIUSEPPE ALBERGHINI

Il Premio Giuseppe Alberghini, Istituito nel luglio 2015 dall’Unione Reno Galliera su idea e progetto del tenore Cristiano Cremonini con l’intento di tutelare la tradizione musicale del proprio territorio e sostenerne e valorizzarne i talenti, è dedicato alla memoria del grande musicista Giuseppe Alberghini, primo violoncello del Metropolitan di New York e dell’Auditorium di Chicago, nato a Pieve di Cento nel 1879. Il concorso, oggi giunto alla quinta edizione, è rivolto a tutti i giovani musicisti e ai compositori dell’Emilia-Romagna. Grazie a prestigiose collaborazioni instaurate sin dalla sua nascita con istituzioni musicali quali il Teatro Comunale di Bologna, Musica Insieme e Accademia Pianistica Internazionale di Imola, grazie al fondamentale sostegno di Lions Clubs International e ad una ricca rete di rapporti fra istituzioni, enti e associazioni locali, oggi il concorso rappresenta un unicum sul territorio, confermandosi come la più grande competizione musicale classica della regione.