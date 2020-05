Fiorano, Centri estivi 2020: iscrizioni fino al 7 giugno, on line

Sono prorogati fino al 7 giugno i termini per l’iscrizione ai centri estivi comunali del Fiorano Modenese che partiranno dal 15 giugno (per i ragazzi della primaria e secondaria di 1° grado) e dal 1° luglio per i bambini della scuola d’infanzia.

Possono essere iscritti i minori dai 3 ai 13 anni residenti nel comune di Fiorano o frequentanti le scuole del territorio, i cui genitori siano entrambi impegnati in attività lavorativa nel corso dell’estate.

Le iscrizioni devono essere presentate on line, tramite il sito istituzionale (www.fiorano.it). Occorre accedere al portale EntraNext, dalla voce di menù Trova servizi – Servizi on line – Iscrizione ai centri estivi. E’ necessario utilizzare credenziali Federa o Spid.

Nel rispetto delle linee guida nazionali di contenimento del rischio Covid-19, i bambini iscritti ai centri estivi saranno suddivisi in piccoli gruppi omogenei e affidati ad un educatore specifico, che li accompagnerà durante tutta la giornata seguendo le norme di sicurezza, con giochi all’aria aperta e momenti di ricreazione in locali ampi e ben areati.

Le attività si svolgeranno dalle 8.30 alle 16.30, con possibilità di chiedere il prolungamento orario per il mattino o il pomeriggio. E’ previsto il servizio mensa, il pasto, per ridurre al massimo eventuali rischi di contagio, sarà somministrato ai bambini in monoporzioni sigillate.

Il Centro estivo primaria – secondaria di 1° grado (1-2 classe) sarà aperto dal 15 giugno al 7 agosto e dal 24 al 28 agosto, mentre il Centro estivo infanzia sarà aperto dal 1 luglio al 7 agosto e dal 24 al 28 agosto

Per informazioni e assistenza alla compilazione delle domande è possibile rivolgersi al Servizio Istruzione: tel. 0536 833420, mail scuola@fiorano.it