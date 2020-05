Eliminata la batteria di cassonetti in via Pertini a Sassuolo

Sarà eliminata da domani, mercoledì 27 maggio, la batteria di cassonetti e del cestino dei rifiuti posto sulla destra a ridosso della recinzione della Caserma dei Carabinieri all’inizio di via Pertini.

Le disposizioni riguardanti la sicurezza di infrastrutture militari, infatti, non consentono la presenza di cassonetti per la raccolta dei rifiuti in prossimità delle infrastrutture stesse.

A seguito dell’eliminazione della batteria verrà implementata quella esistente che si trova alla fine di via Pertini con conseguente aumento delle giornate di svuotamento dei cassonetti.