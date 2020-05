Alleanza tra ENGIE Italia e gli Ospedali della Provincia di Modena

L’Ospedale Civile di Baggiovara dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena e gli Ospedali di Carpi e di Mirandola dell’Azienda USL sono tra le strutture sanitarie a cui ENGIE Italia ha offerto energia e servizi tecnici per aiutare la Sanità pubblica impegnata nell’emergenza COVID19. In totale, sono 95 strutture sanitarie interessate, presenti sull’intero territorio nazionale da Nord a Sud, isole comprese.

ENGIE Italia, che assicura energia pulita a case, imprese e città, leader nei servizi per l’efficienza energetica e nella gestione tecnologica anche nelle strutture ospedaliere italiane, ha deciso di erogare gratuitamente, in continuità contrattuale e per sei mesi, luce, gas e servizi di assistenza dei propri tecnici per gli spazi e i reparti direttamente coinvolti nell’emergenza sanitaria da Covid 19 delle strutture gestite, tra cui 3 strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna – L’Ospedale di Carpi, l’Ospedale di Mirandola e il P.O. Baggiovara di Modena.

“Con questa azione vogliamo dare un ulteriore contributo concreto a chi lotta in prima linea contro il Covid-19 – dichiara Roberto Rossi, PA & BtoT Director di ENGIE Italia – Ogni giorno sosteniamo, con il nostro know how, le strutture sanitarie con cui lavoriamo, l’energia e i servizi tecnologici sono infatti una delle basi su cui poggiano le loro attività. Delle nostre oltre 3.600 persone distribuite sull’intero territorio nazionale, oltre 660 sono tecnici specializzati dedicati esclusivamente agli ospedali. Siamo quindi orgogliosi e onorati di fare anche noi la nostra parte”.

In pratica, ENGIE Italia assicura l’erogazione gratuita, da aprile a settembre nell’ambito del contratto in essere, dell’assistenza dei tecnici Engie per i servizi manutentivi svolti nei reparti direttamente coinvolti nell’emergenza sanitaria da Covid 19 il valore di cui sopra.

“Vogliamo ringraziare i vertici di ENGIE Italia per la loro sensibilità – hanno commentato la dottoressa Sabrina Amerio, Direttore Amministrativo dell’Azienda USL e Lorenzo Broccoli, Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria – per averci incluso tra le strutture ospedaliere beneficiarie del loro progetto, tutte in prima linea nella gestione dell’emergenza”.

Con oltre 3.600 dipendenti in più di 60 uffici sull’intero territorio nazionale, ENGIE fornisce servizi e soluzioni di efficienza energetica e di gestione integrata e sostenibile dell’energia a tutti i segmenti, dal residenziale al terziario, pubblico e privato, fino alla piccola e grande industria.

Fa parte di un Gruppo globale in prima linea in ambito energia a basso impatto ambientale e servizi. Per far fronte all’emergenza climatica, il nostro obiettivo è diventare leader mondiale della transizione a zero emissioni di CO2 “come servizio” per i nostri clienti, in particolare per le imprese e le amministrazioni locali. Assicuriamo soluzioni competitive su misura, basate sulle nostre attività chiave (energie rinnovabili, gas, servizi).

Con i 167.000 dipendenti, clienti, partner e stakeholder, siamo una comunità di Imaginative builders, impegnati ogni giorno per un progresso più armonioso.