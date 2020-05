Al musicista sassolese Stefano Borghi il prestigioso Premio Ghirlandina del Rotary

E’ stato conferito al giovane musicista sassolese Stefano Borghi, classe 1994, il Premio Ghirlandina, prestigioso riconoscimento che viene assegnato annualmente dagli 8 Rotary Club della provincia modenese, all’eccellenza dimostrata nell’operato da uno o più giovani, o da un ente che svolga la propria attività nell’esclusivo interesse della gioventù. Il premio ha lo scopo di incoraggiare, sostenere e valorizzare i meriti acquisiti in un ambito specifico, dalla cultura all’imprenditoria, dalla medicina allo sport, dal lavoro all’educazione, dalla ricerca alla solidarietà, dall’arte alla musica.

Il Premio, giunto alla sua 37° edizione, quest’anno è stato organizzato per la sesta volta dal Rotary Club di Sassuolo e la scelta è ricaduta su Stefano Borghi, talentuoso musicista, diplomato con lode a 16 anni presso il Conservatorio “O. Vecchi” di Modena e laureato a pieni voti in “Didattica della Musica” al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo. Stefano non ha ceduto alle lusinghe della carriera e della fama e oggi le sue competenze sono al servizio del territorio in cui vive, in particolare rivolte ai tanti ragazzi che ne stanno seguendo le orme.

Oltre ad un premio in denaro, a Borghi è stata consegnata una scultura che richiama l’idea della Ghirlandina, creata dal giovane scultore Dario Tazzioli, a sua volta vincitore del Premio nel 2005, un’edizione organizzata sempre dal Rotary Club Sassuolo.

Quest’anno la consegna del premio è oggetto di un video di 5 minuti che verrà trasmesso da TRC nei giorni 30 maggio (ore 20:05) e 31 maggio (ore 13:45 e ore 19:15).

Gli otto Rotary Club modenesi che compongono il Gruppo Ghirlandina, da cui il nome del Premio, sono:

Rotary Club Modena

Rotary Club Modena “L.A. Muratori”

Rotary Club Carpi

Rotary Club Mirandola

Rotary Club Sassuolo

Rotary Club Castelvetro “Terra dei Rangoni”

Rotary Club Castelfranco Emilia, Vignola, Bazzano

Rotary Club Frignano