Tenta di rubare una bici, arrestato a Reggio Emilia

Una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Reggio Emilia, la notte scorsa ha colto sul fatto un giovane che stava rubando una bicicletta lasciata dal proprietario, vincolata con una catena, nell’apposita rastrelliera posta in via Farini nei pressi della sede municipale. È successo attorno all’una. La pattuglia è stata inviata dalla Centrale Operativa di Reggio Emilia, a sua volta allertata da un cittadino.

Nei pressi del Municipio gli uomini dell’Arma si sono imbattuti in un giovane, poi identificato in 24enne abitante in città e non nuovo a questo genere di episodi, che utilizzando una spranga in ferro stava armeggiando sulla catena con l’evidente intento di rubare la bicicletta. Lì vicino anche un suo amico risultato però del tutto estraneo ai fatti.

Il 24enne, che non ha potuto in alcun modo negare le sue responsabilità, una volta fermato è stato accompagnato nella caserma di Corso Cairoli dove, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in arresto con l’accusa di furto aggravato e trattenuto in attesa del rito direttissimo.