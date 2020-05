Esibizione hard di un 44enne reggiano, finito denunciato per atti osceni in luogo pubblico

Dal “palcoscenico” che aveva ricavato nell’azienda agricola dove lavora, si è esibito mostrando i genitali a una minore che passava per la strada che avendo suo malgrado assistito al deplorevole “spettacolo” è scappata di corsa a casa. A rivelarlo le indagini dei carabinieri della stazione di Gattatico che, a conclusione degli accertamenti, con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un agricoltore 44enne reggiano. E’ stata la madre della giovane vittima a presentarsi in caserma con la figlia e denunciare quanto capitato alla minore.

Nel dettaglio la ragazzina si trovava a camminare lungo la strada quando giunta all’altezza di un’azienda agricola scorgeva la presenza di un uomo che all’interno di un capannone ma con la porta spalancata aveva i pantaloni e le mutande abbassate lasciandosi andare a gesti di autoerotismo che accompagnava con uno sguardo ammiccante verso la minore, invitata a raggiungerlo nel capannone. La ragazza è subito fuggita verso casa raccontando l’accaduto alla madre. Quindi l’allarme ai carabinieri di Gattatico che sulla scorta delle indicazione fornite dalla vittima, individuavano l’azienda agricola e di conseguenza l’esibizionista, identificato in un 44enne reggiano. L’uomo che indossava ancora gli abiti descritti dalla minore dopo i primi tentennamenti ammetteva i fatti riferendo che al passaggio della minore si era effettivamente calato i pantaloni e le mutande mostrando i genitali alla ragazzina. Al termine degli accertamenti condotti e alla luce degli elementi di responsabilità raccolti a suo sfavore l’uomo veniva denunciato alla Procura reggiana per atti osceni in luogo pubblico.