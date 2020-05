Bandi di concorso per 33 assunzioni nei Comuni dell’Unione

L’Unione dei Comuni del Distretto ceramico ha indetto 23 bandi di concorso per un totale di 33 assunzioni. Tutta la modulistica e le informazioni per partecipare sono disponibili sul sito dell’Unione o dei singoli Comuni.

Le figure ricercate sono molteplici: si spazia dagli istruttori contabili a quelli socio-assistenziali; si ricerca personale per i servizi istruzione, demografici, attività produttive e cultura, solo per fare qualche esempio. Il personale presterà servizio nei singoli Comuni, ma le procedure di selezione sono in capo all’Unione, alla quale gli otto Comuni del Distretto ceramico hanno conferito la funzione.

Per quanto riguarda i bandi di concorso, solitamente la prova d’esame consiste in due prove scritte sulle materie oggetto della conseguente prova orale; mentre rispetto alle “mobilità” una commissione procederà alla valutazione dei curricula dei candidati ammessi alla selezione.

Afferma Fabio Braglia, Sindaco di Palagano con delega al Personale per l’Unione: “In un periodo di emergenza come questo, nel quale purtroppo stiamo assistendo non solo a problemi legati alla salute ma anche ad una crisi economica senza precedenti, il tema del lavoro è fondamentale per la ripartenza . 33 nuove assunzioni all’interno dei Comuni della nostra Unione sono una risposta concreta, che la nostra Giunta, assieme al prezioso lavoro che il dott. Rabacchi e tutto il bravo staff dell’ufficio personale, hanno saputo mettere in campo in collaborazione con le amministrazioni interessate. Auspichiamo che queste assunzioni servano sia a colmare dei fabbisogni ma anche a dare nuova linfa ai nostri servizi e soprattutto che venga colta dai nostri giovani come una grande opportunità per investire la loro vita lavorativa e privata nei nostri territori”.