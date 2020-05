Interventi di manutenzione in A13 sul ponte del fiume Po

Sulla A13 Bologna-Padova, partono questa mattina i lavori di manutenzione sul ponte che sovrappassa il fiume Po, tra il km 48+900 e il km 47+200, nel tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord e che andranno avanti fino al 31 agosto.

La durata degli interventi è stata pianificata considerando l’impiego di squadre su turni di lavoro avvicendati, al fine di contrarre al minimo i tempi necessari al completamento delle attività.

Nella prima fase delle lavorazioni, della durata di 10 giorni, verrà realizzato il ponteggio con l’ausilio di una piattaforma by bridge e il traffico defluirà su una corsia, sia verso Bologna sia in direzione di Padova.

In caso di necessità sarà possibile sospendere temporaneamente le lavorazioni, al fine di consentire il transito dei veicoli sulle due corsie per ogni senso di marcia.

Terminata la prima fase delle lavorazioni, dal 2 giugno al 31 agosto, verrà installata una segnaletica di flesso e, pertanto, il traffico in direzione di Bologna potrà defluire sulle due corsie a larghezza ridotta mentre in direzione di Padova si potrà regolarmente transitare sulle due corsie preesistenti.

Per l’intero periodo saranno potenziati i presidi di viabilità lungo il tracciato interessato dalle lavorazioni.