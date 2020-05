Incendio di un appartamento in via del Faggiolo a Bologna

Ieri intorno alle 20:30 la sala operativa dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto numerose chiamate per un incendio in via del Faggiolo, in città. A bruciare un appartamento al piano terra di uno stabile a schiera. I caschi rossi sono intervenuti con due squadre e quattro mezzi, di cui autoscala e autobotte. Le persone all’interno sono uscite autonomamente aspettando i soccorsi. Una di loro è stata trasportata in ospedale in via precauzionale. I vigili del fuoco hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo scenario. Sul posto, oltre al 115 e al 118, la Polizia di Stato e quella locale.



