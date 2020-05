Reggio Emilia: controlli nel centro cittadino

Nella giornata di ieri, nel primo week-end dalla riapertura al pubblico dei locali, sono stati predisposti con ordinanza del Questore di Reggio Emilia dei servizi di controllo congiunti tra la Questura di Reggio Emilia e la Polizia Municipale volti alla verifica del rispetto della normativa vigente inerente la nota emergenza da Covid-19, nonché al presidio del territorio con particolare riguardo al centro storico per garantire la sicurezza dei cittadini anche da possibile ripresa/recrudescenza di fenomeni delittuosi.

I servizi hanno visto la partecipazione di pattuglie della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Municipale comprensiva di unità cinofila per un totale di n. 25 operatori.

È stata presidiata questa via Roma, con elevazione di sanzione amministrativa nei confronti di un cittadino pakistano sorpreso mentre urinava nella pubblica via.

Sono state effettuati pattugliamenti appiedati lungo le principali vie e piazze del centro storico (via San Carlo, Piazza Fontanesi, Piazza Prampolini, Piazza San Prospero, via Caggiati, via Toschi) sensibilizzando commercianti, ristoratori ed avventori al rispetto della normativa vigente inerente il contenimento della diffusione del virus Covid 19.

È stata successivamente presidiata altresì la zona del Teatro Valli/Isolato San Rocco.

Il servizio ha dato esito positivo, non essendosi registrati disordini o turbative dell’ordine pubblico nonché reati predatori nei confronti della cittadinanza, né episodi di violenza.