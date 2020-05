L’Azienda Usl informa che a decorrere da oggi, venerdì 22 Maggio 2020, l’attività di Prenotazione Cup presso la “Casa del Dono” in via Muzio Clementi a Reggio Emilia, è temporaneamente sospesa per riorganizzazione interna del servizio. Ci scusiamo per eventuali disagi.



PER LA TUA PUBBLICITA' 0536807013