Il Centro raccolta rifiuti di Cavriago chiuso per manutenzione

Lunedì 25 maggio, per l’intera giornata, il centro di raccolta di via Nove Biolche di Cavriago rimarrà chiuso per manutenzione. Questo consentirà di effettuare un intervento alla pressa utilizzata per i rifiuti ingombranti in uso alla struttura. Le operazioni richiederanno la chiusura per la sola giornata indicata, pertanto da martedì 26 il Centro di raccolta potrà ritornare alla regolare attività.

I cittadini, nella giornata di lunedì 25, per necessità potranno recarsi ai centri di: Pieve, in via Ferraroni (orari di apertura 9-13 e 15-18), di Montecchio in via San Rocco (orari di apertura 16-19), di Barco di Bibbiano in via Grisendi (orari 9-12).

Per info, numero verde per la raccolta rifiuti e l’igiene urbana di Iren: 800 212607. Attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e il sabato dalle 8 alle 13, destinato alle seguenti attività: informazioni, segnalazioni, richieste, prenotazioni ritiro ingombranti a domicilio.