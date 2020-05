Bicipolitana, si avvia al completamento la linea 6. Nella notte di sabato interruzione al transito sulla SP 45 “Saliceto”

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 maggio verrà posizionata la terza passerella della rete ciclabile della Reno Galliera sulla linea numero 6 della Bicipolitana (Bologna-Galliera), la rete ciclabile metropolitana bolognese in corso di realizzazione che alla fine conterà quasi 500 km, 10 linee principali e 6 complementari.

Un ulteriore tassello verso la realizzazione di un’importante infrastruttura per la mobilità quotidiana dei cittadini: 36 chilometri per connettere centri urbani e produttivi degli 8 Comuni dell’Unione.

Per il posizionamento della passerella ciclopedonale sarà interrotto il transito lungo la strada provinciale SP 45 “Saliceto”, nel comune di Bentivoglio, al km 6+000 dalle ore 22 di sabato 23 maggio, solo per il tempo strettamente necessario.

Il traffico sarà deviato con le seguenti modalità:

– per i veicoli diretti verso Bentivoglio: deviazione su SP 3 “Trasversale di Pianura”, SP 4 “Galliera” e SP 44 “Bassa Bolognese”;

– per i veicoli provenienti da Bentivoglio e diretti verso Castel Maggiore – Bologna: deviazione su SP 44 “Bassa Bolognese” e SP 4 “Galliera”.

Il progetto della Ciclabile Reno Galliera è finanziato dal Bando Periferie e rientra nel programma d’intervento promosso dalla Città metropolitana “COnvergenze Metropolitane Bologna”.