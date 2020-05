A Soliera sanzioni da 300 a 3.000 euro per chi getta a terra le mascherine

Il Comune di Soliera multa chi abbandona a terra mascherine e guanti con sanzioni che vanno dai 300 ai 3.000 euro. Lo stabilisce un’ordinanza firmata questa mattina dal sindaco Roberto Solomita.

Il provvedimento contiene le sanzioni per chi verrà sorpreso a gettare per strada i dispositivi di protezione individuale anziché conferirli tra i rifiuti indifferenziati, come prevede la normativa dell’Istituto superiore di sanità. In particolare la mascherina, dopo essere stata utilizzata, può essere potenzialmente infetta e viene classificata come rifiuto pericoloso. Il suo smaltimento corretto è all’interno di sacchi chiusi nella raccolta indifferenziata.