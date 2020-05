San Felice sul Panaro: donate al Comune due barriere antibatteriche

La ditta “Motta Serramenti” di Cavezzo ha donato al Comune di San Felice sul Panaro due barriere antibatteriche “Master Safe Protection” in plexiglass, per la tutela dei dipendenti a contatto con il pubblico.

Lo scorso 21 maggio il titolare dell’azienda Mirko Fregni e il figlio Giacomo, in municipio a San Felice, hanno consegnato le barriere al vicesindaco Mauro Tassi che, per conto dell’Amministrazione comunale, ha ringraziato la ditta per la generosa donazione al Comune.

(nella foto da sinistra Mirko Fregni, Giacomo Fregni e il vicesindaco di San Felice sul Panaro Mauro Tassi)