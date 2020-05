Reggio Emilia: anziano riconosce bici rubata e chiede aiuto ai carabinieri. Denunciato l’utilizzatore

Girava per le vie di Reggio Emilia in sella ad una bicicletta rubata nello stesso capoluogo reggiano dove vive la vittima, che a distanza di qualche settimana dal furto ha rivisto la sua bici per le vie cittadine ed ha allertato i carabinieri della stazione di Corso Cairoli. L’utilizzatore non ha saputo giustificare il possesso ne ha voluto riferire le circostanze di come sia entrato in possesso della bicicletta, per cui è finito nei guai. Con l’accusa di ricettazione i carabinieri della stazione di Corso Cairoli hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 35enne tunisino residente in città. Il proprietario, un 69enne reggiano, al termine delle formalità di rito è quindi rientrato in possesso della sua bicicletta.

L’episodio è accaduto a Reggio Emilia l’altro pomeriggio. Il vero proprietario, che agli inizi del corrente mese aveva denunciato il furto della bicicletta sottrattagli dalle pertinenze della sua abitazione, aveva perso le speranze di poterla ritrovare. La sorte tuttavia gli ha dato una mano: in maniera del tutto incidentale l’uomo girando in zona stazione ha avuto la fortuna di “imbattersi” nella sua bicicletta da passeggio, utilizzata da uno sconosciuto lungo via Eritrea. Ha chiamato il 112 dei carabinieri riferendo l’accaduto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stazione di Reggio Emilia Principale che hanno individuato l’utilizzatore. Subito fermato l’uomo non ha saputo giustificarne il possesso e quindi la lecita provenienza mentre per contro il derubato ha esibito copia della denuncia di furto che aveva sporto provando che l’oggetto del contendere era di sua proprietà.