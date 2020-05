ANVA Confesercenti Modena: sabato 23 maggio riapre il mercato settimanale a Carpi

L’Amministrazione Comunale di Carpi ha accolto i solleciti di ANVA Confesercenti Modena e confermato lo svolgimento del mercato settimanale di sabato 23 maggio. Il mercato comprenderà l’apertura di tutti i banchi, nel rispetto delle nuove normative vigenti legate alla sicurezza, nell’intera Piazza Martiri.

“Vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale – commenta Alberto Guaitoli, Presidente provinciale ANVA Confesercenti Modena – per il lavoro svolto e per aver dato la possibilità ai nostri operatori di ripartire in sicurezza. Non vediamo l’ora di riprendere a lavorare e, dopo una lunga e impegnativa concertazione, siamo riusciti a studiare i dettagli per poter mantenere tutti i banchi del mercato sulla sola Piazza Martiri”.

Il mercato riprenderà in sicurezza, secondo le nuove regole restringenti, che prevedono la sola vendita frontale dai banchi, e non sui fianchi, vietano gli assembramenti e includono l’imperativo che la merce usata sia tassativamente santificata con tanto di certificazione.

“Tutti i mercati devono riaprire il prima possibile – conclude Guaitoli – l’ambulantato è un settore che svolge un importantissimo servizio al consumatore e noi non vediamo l’ora di ripartire”.