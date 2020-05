Reggio Emilia, piano alienazioni del Comune: online l’avviso per la consultazione preliminare di mercato

È pubblicato online sul sito del Comune di Reggio Emilia l’avviso per consultazione preliminare di mercato per consentire ai soggetti interessati all’acquisto di uno o più beni immobili compresi nel “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020-2022” di presentare la propria manifestazione di interesse. La presentazione di tale manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo di acquisto in capo al soggetto, né obbligo di vendita in capo al Comune di Reggio Emilia.

Sulla base di manifestazione di interesse presentata, il Comune valuterà l’opportunità di attivare la procedura di vendita più appropriata per l’immobile oggetto di interesse. La procedura di vendita si svolgerà nel rispetto delle vigenti normative in materia e comprenderà sempre una fase di istruttoria tecnica finalizzata alla stima del valore di vendita del bene. Pur in assenza di manifestazioni di interesse, il Comune potrà predisporre un avviso di consultazione preliminare di mercato per uno o più beni immobili inseriti nel Piano, al fine di sondare il mercato immobiliare, individuare eventuali potenziali interessi all’acquisto e, conseguentemente, esperire la procedura di vendita più appropriata.

Chi presenterà una manifestazione di interesse all’acquisto riceverà dal Comune di Reggio Emilia una specifica comunicazione se e quando avrà inizio la procedura di vendita dell’immobile comunale oggetto di interesse o il medesimo immobile verrà tolto dal Piano. L’elenco degli immobili e la loro descrizione potrà subire aggiornamenti in corso d’anno.

Per presentare la manifestazione di interesse all’acquisto di uno o più immobili comunali, occorre compilare il modulo disponibile sul sito del Comune di Reggio Emilia, consultazione preliminare di mercato per alienazioni immobiliari all’indirizzo https://bit.ly/3bQv1j2. Il modulo può essere sottoscritto digitalmente e inviato via Pec a serviziopatrimonio@pec.municipio.re.it, oppure sottoscritto manualmente (con allegato documento di identità del sottoscrittore) ed inviato con e-mail a: patrimonioimmobiliare@municipio.re.it, oppure a mezzo posta a: Comune di Reggio Emilia – Servizio amministrativo lavori pubblici, presso Archivio generale via Mazzacurati 11 – 42122 – Reggio Emilia.

Per informazioni: Comune di Reggio Emilia, Servizio amministrativo lavori pubblici, v. S. P. Martire 3, 1° piano, uff. n. 6, dr. Enrica Colella, tel. 0522-456155, e-mail: patrimonioimmobiliare@municipio.re.it.