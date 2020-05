Luzzara: fuori strada col camion, ferito un autista monzese

La scorsa notte intorno alle 2:30, i carabinieri della stazione di Luzzara, allertati dalla sala operativa del 118, i cui sanitari stavano intervenendo con un ambulanza, sono intervenuti lungo la provinciale Cispadana, nella frazione Codisotto, per un incidente stradale. Un 62enne di Giussano, alla guida di un’autoarticolato DAF di proprietà di una ditta di spedizioni, mentre percorreva la citata provinciale con direzione Guastalla, per cause in corso accertamento, era fuoriuscito dalla sede stradale terminando la corsa in un fossato.

Incastrato all’interno della cabina ed estratto dai vigili del fuoco di Guastalla intervenuti sul posto, è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Reggio Emilia. Le sue condizioni non sono gravi. Le cause dell’incidente sono al vaglio..