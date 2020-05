Domenica 24 maggio riapre al pubblico l’oasi Wwf di Marmirolo

Con tutte le cautele del caso e il rispetto dei protocolli previsti dalle norme di sicurezza sanitaria emanate per il Coronavirus, si annuncia un’altra importante apertura nella Fase 2. Domenica 24 maggio tornerà accessibile al pubblico l’Oasi Wwf di Marmirolo, all’interno del Sito d’Importanza Comunitaria (Sic) nell’omonima frazione del Comune di Reggio Emilia. Si tratta di un’area di circa 10 ettari, luogo di sosta, nidificazione e riproduzione per un numero elevatissimo di uccelli, fra cui molte specie rare.

L’apertura coincide con la Giornata delle Oasi, il tradizionale appuntamento con le aree naturali protette gestite direttamente dal Wwf Italia che quest’anno si svolgerà, appunto, il 24 maggio. Per accedere all’Oasi sarà obbligatoria la mascherina e all’ingresso saranno presenti operatori che regoleranno gli accessi per non avere più di 50 persone all’interno dell’area. L’Oasi di Marmirolo sarà aperta nelle seguenti festività: domenica 24 e 31 maggio, martedì 2 giugno, domenica 7, 14, 21 e 28 giugno. L’orario di apertura sarà dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19,00.

“Finalmente potremo tornare a frequentare una delle aree naturalistiche più preziose della città – afferma l’assessora all’Ambiente Carlotta Bonvicini – A nome dell’Amministrazione comunale ringrazio la sezione Wwf di Reggio Emilia per l’impegno profuso in queste ultime settimane al fine di completare i lavori di manutenzione e preparazione dell’Oasi in vista della sua riapertura”.

NUOVE REGOLE PER LE VISITE – All’interno dell’Oasi di Marmirolo, come in ogni Oasi Wwf, sarà presente una cartellonistica dedicata al Covid-19 e, prima della visita, gli ospiti saranno informati sulle regole da seguire. La mascherina va obbligatoriamente indossata all’ingresso e quando non si è sicuri di poter mantenere la distanza di sicurezza fra le persone. Va, inoltre, limitato il contatto con le superfici comuni (tavoli, ringhiere, maniglie) e con gli oggetti in esposizione. Per garantire il distanziamento sociale, gli ingressi saranno contingentati e distanziati nel tempo. Si devono rigorosamente evitare assembramenti.

24 MAGGIO, GIORNATA DELLE OASI – Domenica prossima i canali social e web del Wwf Italia saranno interamente dedicati alle oasi in una lunga maratona che si concluderà con un talk show con ospiti d’eccezione in diretta streaming alle ore 18,30 sulla pagina web del Wwf Italia “Natura e salute, le basi del nostro futuro”. Un viaggio nelle bellezze delle aree protette Wwf per approfondire il rapporto tra la natura e il benessere delle persone. L’appuntamento con la Giornata delle Oasi si inserisce nella Campagna del Wwf “Il Mondo che Verrà”, la grande consultazione lanciata nella scorsa settimana, attraverso cui l’Associazione chiede a tutti i cittadini di esprimersi per costruire il mondo dopo il Coronavirus, nella convinzione che proteggere la natura, come il Wwf fa da oltre 50 anni con le proprie oasi, è l’antidoto a molti mali del nostro tempo.

Info: https://www.wwf.it/oasi/emilia_romagna/marmirolo/;

pagina FB WWF Emilia Centrale: https://www.facebook.com/wwfemiliacentrale/