COVID-19, cos’è successo e cosa accadrà al commercio e ai consumi? Al via l’indagine on line di Federconsumatori Modena

Il COVID-19 ha cambiato i nostri consumi? Ovviamente sì. Ma se scendiamo nel dettaglio rispondere diventa meno semplice.

Sono stati mesi di vendite straordinarie per qualcuno, modeste o pessime per altri, nulle per altri ancora. Difficile prevedere cosa accadrà nel futuro. Ad esempio, il Commercio di prossimità, vincente in questa fase sulle grandi strutture delle periferie, continuerà ad essere centrale? Non è semplice prevedere cosa accadrà a chi è stato penalizzato in questa fase. Se i negozi rimasti chiusi per oltre due mesi, ma anche gli ipermercati, saranno in grado di recuperare le vendite perdute, se la mobilità commerciale, ridotta per molto tempo ai minimi termini, riprenderà come prima.

Sarà mantenuto il fortissimo incremento delle consegne a domicilio della Grande Distribuzione? Le vendite on-line, oggi cresciute in modo impetuoso, arretreranno o cresceranno ancora? Per molti il futuro del commercio è sul web. Ma è giusto e sostenibile il modello di consumo che rappresenta? E sul fronte dei prezzi, cos’è successo in questi mesi, e cosa succederà?

Nell’indagine online da oggi al via di Federconsumatori Modena, in collaborazione con Federconsumatori Emilia-Romagna, sulla percezione del consumatore, si parla anche di redditi, di prezzi, di carte fedeltà, di aperture domenicali, di qualità.

Chiediamo a consumatrici e consumatori di scattare una fotografia, in via assolutamente anonima, su questi mesi di commercio “limitato”, ma anche di tentare una previsione su cosa potrebbe accadere nel futuro.

Perché molti tendono a dimenticare che non si può ragionare di evoluzione del commercio parlando solo di formati ed insegne, senza parlare dei consumatori e dei loro bisogni, senza tener conto delle critiche, delle richieste di maggior tutela.

Una indagine innovativa che si collega a quella storica di Federconsumatori Modena, dedicata ai prezzi ed alla concorrenza nella Grande distribuzione, che quest’anno raggiungerà la 26a edizione.

Ecco il link all’indagine

(Federconsumatori Modena)