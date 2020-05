Addetta alle pulizie trova serpente nel seminterrato di un palazzo a Bologna

Ieri intorno alle 13:00, l’addetta alle pulizie di un condominio di via Marconi a Bologna ha allertato il 115 dopo aver trovato nel seminterrato del palazzo un serpente di più di un metro di lunghezza. La squadra intervenuta ha provveduto a recuperare il rettile. Vista la livrea del serpente – sembra si tratti di un Cervone, che da adulto arriva a misurare circa 2 metri e vive in natura nel nostro paese – i vigili intervenuti hanno contattato il centro recupero fauna selvatica Monte Adone. Il rettile è stato loro consegnato in ottima salute.



