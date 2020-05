Scontro tra auto in via Corassori, conducenti ferite

Due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale nel pomeriggio di martedì 19 maggio, alle 13.45, all’incrocio tra viale Corassori e viale Italia, che è stato poi parzialmente chiuso al traffico per consentire ai mezzi di soccorso di intervenire e alla Polizia locale di Modena di effettuare i rilievi. Entrambe le conducenti sono rimaste ferite, ma non sono in gravi condizioni.

L’incidente ha interessato una Toyota Aygo, condotta da una 47enne modenese, e una Citroen C3 Picasso, guidata da una 71enne, anch’essa residente in città. Le dinamiche dello scontro sono in corso di accertamento a cura dell’Infortunistica della Polizia locale: secondo i primi accertamenti, l’impatto è stato frontale-laterale ed è avvenuto nei pressi del centro dell’intersezione, mentre la Toyota viaggiava su viale Corassori, provenendo da via Giardini, e la Citroen procedeva su viale Italia, in direzione della tangenziale Neruda. A seguito dello scontro, la Aygo ha terminato la corsa nel senso opposto di marcia di viale Corassori.

Sul luogo del sinistro sono intervenute due pattuglie del Comando di via Galilei, una dell’Infortunistica e un equipaggio che si è occupato della viabilità, mentre le auto sono state rimosse dalla carreggiata. Inoltre, in viale Corassori sono arrivati i sanitari del 118, con due ambulanze, prestando le prime cure ai conducenti, accompagnati più tardi all’ospedale di Baggiovara con traumi di media entità. Sul posto anche i vigili del fuoco e il personale di Hera. Dopo l’incidente, l’incrocio è stato chiuso al traffico per un’ora, in direzione di strada Formigina, per permettere il ripristino della normale viabilità.