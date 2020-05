Sassuolo: chiuse al pubblico tutte le aree gioco presenti nei parchi e nei giardini pubblici

Saranno chiuse al pubblico a partire da domani, mercoledì 20 maggio, tutte le aree gioco presenti nei parchi e nei giardini pubblici di tutto il territorio comunale.

Lo stabilisce l’Ordinanza n°72 del 19/05 appena firmata dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.

“Considerato che le linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM del 17 maggio 2020 – si legge nell’ordinanza – impongono al gestore, al fine di consentire l’utilizzo delle aree in condizioni tali da garantire il massimo contenimento del rischio di contagio, specifiche attività di manutenzione e di controllo periodico, oltre che di pulizia e verifica periodica delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili; che a tal fine occorre predisporre un preciso piano di intervento di pulizia ed igienizzazione approfondita e frequente delle superfici più toccate, che, in considerazione delle numerose aree ludiche presenti sul territorio comunale, non può essere attuato nell’immediato; ritenuto, altresì, che nelle more della verifica del puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM 17/05/2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si renda opportuna l’adozione del provvedimento di chiusura al pubblico delle aree gioco sul territorio comunale”.

Con decorrenza da mercoledì 20 maggio 2020 e fino all’adozione del Piano di Intervento, quindi, è assolutamente vietato accedere alle aree gioco comunali destinate allo svolgimento delle attività ludiche o ricreative su tutto il territorio comunale.