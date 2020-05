Riprendono i mercati a Spezzano e Fiorano

Dal 20 maggio, riprendono i mercati settimanali a Fiorano Modenese, mercoledì a Spezzano, giovedì a Fiorano, nel rispetto delle rigide regole imposte dal Dpcm del Presidente del Consiglio dei Ministri, per contrastare la diffusione del coronavirus. I mercati si svolgeranno, come in epoca precovid, in Largo Morandi a Spezzano e in piazza Salvo d’Acquisto a Fiorano e non saranno più limitati al settore alimentare, ma offriranno altre merceologia di prodotto.

Il sindaco Francesco Tosi ha disposto, con ordinanza 95 del 18maggio 2020, che dovranno essere adottate misure per garantire il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli stessi.

L’area mercatale sarà delimitata con nastro bianco e rosso; l’accesso potrà avvenire solo da due varchi predefiniti. Sarà consentita la sola vendita ‘frontale’, gli spazi laterali tra un posteggio e l’altro verranno chiusi da nastro, a cura degli operatori del commercio. Verrà evidenziato un percorso pedonale a senso unico all’interno del mercato; saranno creati due percorsi, uno in entrata e uno in uscita, mediante il posizionamento di transenne all’ingresso e all’uscita dell’area mercatale.

Il flusso dei clienti sarà regolato dai volontari presenti, che avranno anche il compito sorvegliare il corretto distanziamento nell’eventuale attesa e dare eventuali informazioni.

I banchi saranno posizionati in modo da garantire il più possibile la distanza interpersonale degli avventori, che avranno comunque l’obbligo di indossare la mascherina, così come gli esercenti. Durante gli acquisti è necessario l’utilizzo dei guanti monouso, che poi dovranno essere correttamente conferiti nei cestini della raccolta indifferenziata. Presso ogni banco dovranno poi essere disponibili e accessibili i sistemi per la disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

“Sono molto soddisfatta per questa ripartenza, resa possibile grazie al lavoro dell’amministrazione, dei tecnici e degli operatori – dichiara l’assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Fiorano Modenese, Morena Silingardi e ringrazio tutti per la collaborazione, specie i volontari che ne garantiranno il corretto svolgimento”.